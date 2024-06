Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Ottimo impiego, 35enne, celibe, bella presenza, gioca a rugby, è un uomo originale, interessante, proviene da una buona famiglia e ha sani principi morali, il suo sogno più grande, e ancora non realizzato, è quello di sposarsi, o comunque di trovare una compagna per la vita, io l'ho ascoltato ed è davvero una bella persona, prova a chiamare.... CONTATTALO ORA

Lui single, 46 anni

È un uomo onesto, corretto, 46enne, anche se ha un bel sorriso da simpatica canaglia, fisico atletico, molto alto, brizzolato, occhi di un blu profondo come il mare, divorziato, volontario per la Croce Rossa, ingegnere, nel suo cuore ha il desiderio fortissimo di incontrare la donna giusta, quella per cui vale la pena ancora di vivere.…CONTATTALO ORA

Lui single, 56anni

Sa come far sorridere una donna, estroso, anticonformista, imprenditore, 56enne, vedovo da tempo, è aperto al dialogo e sa come far stare bene una donna, è alto, brizzolato, colleziona auto d’epoca e opere d’arte, relazionerebbe con una lei, ironica, ottimista, ma soprattutto che abbia il desiderio di innamorarsi veramente….CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

È il classico signore che ispira fiducia, ha un aspetto distinto, elegante 65enne, giovanile, bel fisico, capelli grigi argento, occhi verdi, dinamico, vedovo, ha casa al mare e in montagna, molto benestante, conduce una bella vita, non gli manca nulla, e avrebbe tanto posto nel suo cuore, per una brava signora, cui volere bene... CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

È deliziosa, lunghi capelli scuri e occhi verdi, snella, femminile, 32enne, insegna nuoto ai bambini, è stata fidanzata per lungo tempo, ora è tornata ad essere single, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, se incontrasse un uomo onesto, con cui pensare di formare famiglia, non importa età, ma italiano…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Dolcissima, bell’aspetto, bionda, occhi azzurri, ha un bel sorriso che ispira fiducia, 40enne, impiegata, nel tempo libero le piace camminare in montagna, va in bicicletta, ma anche stare a casa e cucinare per gli amici, conoscerebbe uomo italiano, anche più grande, ma di buona famiglia, semplice, per eventuale matrimonio o convivenza. Astenersi, se non con intenzioni serie....CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

È legata alle tradizioni, coltiva uve pregiate, produce vino, cuoce pane fatto in casa, 50enne, molto bella, bionda, occhi scuri, libera da impegni familiari, cerca uomo serio, affidabile, anche più maturo, lei vive sola quindi sarebbe disponibile anche a trasferirsi, con cui condividere il suo futuro, no stranieri, grazie... CONTATTALA ORA

Lei single, 61 anni

È una bella signora, biondina, occhioni celesti, automunita, calma, equilibrata, quasi 61enne, piemontese, prossima alla pensione, ama cucinare, lavora a maglia, coltiva rose inglesi, vorrebbe incontrare un brav'uomo con cui farsi buona compagnia e condividere la vita, non importa se più grande di età, ma con un cuore buono, e affettuoso... CONTATTALA ORA

Stai cercando una relazione duratura ?

Seguici anche Facebook e Instagram

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)