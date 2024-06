Cala il sipario sul venticinquesimo Festival dello Studente di Cuneo: a vincere il liceo Classico

Si è chiuso il sipario sulla venticinquesima edizione del Festival dello Studente, un trionfo sotto ogni punto di vista. Nella serata finale al NuOvo del parco della Gioventù che per il secondo anno consecutivo è tornata ad assere la “casa” per la finale, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, il Liceo Classico di Cuneo ha alzato al cielo il Trofeo Festival dello Studente, come appena due anni fa.



Un vero e proprio boato ha accolto l'annuncio dato sul palco da Luisella Mellino, presidente dell'Associazione La Beda che da cinque lustri organizza questo talent amatissimo dagli studenti con il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Consiglio Regionale del Piemonte, il sostegno di Fondazione Crc, Fondazione Crt, BCC Banca di Caraglio e Mc Donald's Cuneo.



Che il festival dello Studente sia nel cuore dei giovani lo dimostrano le lacrime di gioa, l'entusiasmo e le urla di chi ha conquistato un posto sul podio o anche solo una menzione, perchè ogni riconoscimento ha premiato il lavoro svolto con tanta passione durante un'intero scolastico. Nonostante il fatto che stiamo vivendo un'epoca sempre più “smart”, i ragazzi dimostrano di essere affamati di tutto ciò che è ancora arte tradizionale come il teatro, la danza e la musica. Ciò che rende grande questo festival è la vera socialità, quella fatta di relazioni vere, amicizie, condivisione, inclusione e perchè no, quella sana ansia da palcoscenico che ogni anno traspare dai ragazzi e dalle ragazze, ottimamente affiancati dai propri professori. Al secondo e al terzo gradino del podio della classifica generale, sono saliti il Liceo Artistico Musicale e l'Istituto Alberghiero.



La sezione Teatro che per le prime due serate si è svolta al “Don Bosco” di Cuneo ha decretato il trionfo dell'Istituto Alberghiero, secondo il Liceo Classico e terzo l'Itis.



Per la Danza, è stato il Liceo Artistico a salire sul gradino più alto del podio, secondo e terzo il Grandis ed il Liceo de Amicis. Per la sezione Musica, primo posto per il Liceo Artistico e Musicale, seguito da Liceo De Amicis e Liceo Classico.



Otto studenti che si sono distinti nelle rispettive discipline hanno conquistato il premio “Trombettiere d'Oro”: Danny Bergesio (Liceo Artistico) e Anna Giordano (Liceo De Amicis) per la Danza, Susanna Palmucci (Liceo Classico) e Andrea Bella (Istituto Alberghiero) per il Teatro; Serena Bianco (Liceo De Amicis), Gabriele Vallauri (Liceo Artistico e Musicale), Esther Stradnyk (Liceo de Amicis) e Gioele Cavallo (Itc Bonelli) per la Musica.



Il Premio Empatia, dedicato al ricordo del compianto Guido Bonino è stato assegnato a Giuseppe Casaretti dell'Istituto Alberghiero.



Speciali menzioni della Giuria del Festival sono state fatte per la sezione Teatro a: Noa Giurisato (Itis), Antonio Viara (Liceo Classico), Daniele Torchio (Itis), Marco Dotta (Grandis), Ervon Ndou (Grandis), Leslie Giorgis (Alberghiero), Mattia Benozzi (Scientifico), Giulio Gerbaldo (Scientifico); per la sezione Musica: Giuseppe Casaretti (Alberghiero), Gioele Rizzo (Grandis), Antea Bongiovanni (Artistico Musicale), Alice Bruno (Bonelli), Alice Calia, Aida della Torre, Aurora Giuffrè, Florence Moldero, Emma Siciliano (Liceo Artistico Musicale), Gabriele Rivetti (Classico), Noa Giurisato (Itis), Francesca Satta (Classico), Cristian Montella (Grandis), Monica Prencipe (Grandis); per la sezione Danza: Daniela Ferrero (Artistico), Francesco Penda (Liceo De Amicis), Matilde Casella (Liceo de Amicis), Alice Farigu (Liceo De Amicis) e Asia Galaverna (Alberghiero).



Grande soddisfazione da parte del direttore artistico del Festival Luisella Mellino: "E' stata un'edizione trionfale sotto ogni aspetto. Vuoi perchè i giovani dimostrano di avere a cuore questa manifestazione impegnandosi tutto l'anno per portare sul palco il frutto del proprio impegno. Straordinaria la partecipazione del pubblico, sia a teatro che alla serata finale, che ha dimostrato di apprezzare una formula che funziona da 25 anni. Un ringraziamento agli insegnanti che accompagnano i propri studenti in questa avventura che ogni anno dà anche alla sottoscritta grandissime soddisfazioni. Infine un grazie sincero a tutti coloro che sostengono questa manifestazione”.