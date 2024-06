L'Oroscopo di Corinne dal 7 al 13 giugno

ARIETE: Il sestile di Giove protegge gli audaci… ragion per cui accantonate i timori e buttatevi nella mischia… L’estate sta per arrivare e con essa le mille idee da concretizzare e tante altre cose da sistemare iniziando già sin da adesso a fare il punto di situazioni da risolvere od ottimizzare facendo valere diritti e priorità. Nei prossimi dì invece da un figliolo giungeranno novità, vi ripiglierete da eventuali indisposizioni e combinerete, insieme a qualcuno, qualcosa di sfizioso!

TORO: Visto che di rogne ne avete già a sufficienza vi converrebbe frequentare personaggi ilari, solari, che portino brio nella quotidianità girando alla larga dai depressi e dai lunatici… Si profilano inoltre giornate infuocate, non solo per l’imberbe e tanto sospirata calura stagionale, ma anche per le mille faccende da sbrigare, compresa una femmina da appoggiare, un fanciullo da spronare e un’amicizia da coltivare… Tra giovedì e lunedì un contrattempo potrebbe irritare.

GEMELLI: Anche se la quadratura di Saturno importuna procacciando incongruenze, ritardi, mollezza, sborsi, somatizzazioni, non lasciatevi andare a sterili pessimismi visto che in men che non si dica, grazie anche all’appoggio di Giove e della magica Luna che il 6 giugno si fa nuova nella vostra costellazione, riequilibrerete quasi tutto ciò che angustiava. Se prossimamente avanzate di età festeggiate degnamente il compleanno e aspettatevi un regalo tanto gradito quanto inaspettato.

CANCRO: Vivete appieno questo periodo valorizzando affetti sinceri, rompendo con chi rompe, assaporando l’attimo fuggente, accantonando ansie o ipocondrie e guardando verso orizzonti serbanti piacevoli innovazioni. Occhio però a non prendere lucciole per lampioni riguardo istrioniche persone, quattrini e transazioni mentre un viaggetto, se effettuato, vi entusiasmerà. Amica da contattare per un consiglio, diatribe con un congiunto e decisioni da pigliare.

LEONE: Malgrado le stelle siano benevole non toccherete il cielo con un dito causa una latente inquietudine preposta a mandarvi nel pallone… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore affettivo, materiale o dall’attività, annessa la necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una risposta sappiate che prestissimo arriverà. Lievi indisposizioni. Week end speciale.

VERGINE: La quadratura di Giove porta un leggero scompiglio nell’entourage o la propensione a pigliare per offesa personale delle battute spudorate ma, poiché arrabbiarsi non serve a niente, rideteci sopra e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere… tanto contro l’ignoranza la ragion non vale. Non malaccio ideare una grigliata, una scorpacciata, una gitarella o una rinfrancante passeggiata. Una chiamata o messaggio sbalordirà. Tendenza al mal di pancia.

BILANCIA: Analizzando da una diversa angolatura gli affanni e le paure vedrete dileguarsi quegli interrogativi preposti a sottrarre quell’equilibrio di cui tanto abbisognate. In tempi brevissimi dovrete scegliere tra due opzioni, ribaltare ciò che davate quasi per scontato, attivarvi per rinvenire uno spizzico di serenità, selezionare le amicizie e non disdegnare una accattivante storiella. Fattibili pure delle inesattezze in un preventivo e un week end assai singolare. Ritrovi ruspanti.

SCORPIONE: In questo preludio d’estate tenderete a porvi un fracco di interrogativi o ad avvertire intensamente il cambio di temperatura… Oltretutto, se è vero che chi trova un amico trova un tesoro, sappiate che sono pochi quelli di cui potervi ciecamente fidare e che sta a voi distinguerli in mezzo a tanta falsità. La fiacca imperverserà un corruccio potrebbe derivare da soldi da sborsare o affetti da inquadrare. Siate prudentissimi sulla strada e guardatevi dagli scalmanati.

SAGITTARIO: Approfittate di questo discreto momento al fine di ottimizzare la quotidianità, variare ciò che non funge, abbozzare progetti o prendere in mano le redini di una situazione dove di mezzo hanno ficcato naso e lingua delle gelose persone. Farete un incontro interessante, vi arrabbierete con un incompetente, riceverete un gradito invito, rimarrete stupiti da un amico, vi riprenderete da un momento bigio e un paio di sorprese vi ringalluzziranno. Amica da ringraziare.

CAPRICORNO: Apprestatevi ad una fase sconquassata nel corso della quale organizzarvi a puntino risulta essere impresa ostica al punto di posticipare appuntamenti o denotare dei rallentamenti in qualcosa che ipotizzavate si risolvesse nell’immediato. Non fidatevi inoltre troppo di una persona birbantella e preparatevi a delle eclatanti novità, delle proposte da accettare, una vittoria squisitamente personale. Inclinazione a spaccare oggettini e batticuori in un week end assai interessante.

ACQUARIO: Introdurre cose nuove alla tediosità della routine, credere nelle vostre capacità, dar retta ai suggerimenti di chi vi stima, sollazzarvi e riposarvi consentirà di migliorare la qualità dell’esistenza malgrado un tarlo rosicchi la mente e rimproveriate a voi stessi di esservi prodigati per chi non lo meritava affatto, compresa da una scelta che turba, un acquisto soddisfacente o un incontro avvincente. Week end festaiolo, doloretti sparsi, combini carini o compiacenti ovazioni.

PESCI: Se vi siete tolti un fardello anziché rimuginare pensate in positivo e in un battibaleno tutto vi sembrerà più accettabile e sereno! Di problemi ne avete avuti a sufficienza ed è vostro dovere riscattarvi guardando avanti fiduciosamente visto che, Saturno permettendo, realizzerete dei vecchi sogni a patto di credere in voi stessi e ad esigere rispetto da chi di tale parola non conosce il concetto. Problemini relativi a bestiole o abitazione. Contatti con gente carismatica.

E che le stelle vi indichino la strada della giustizia e della serenità…