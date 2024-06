Motori: Arianna Barale al Mondiale 300 Blu Cru con Yamaha

Arianna Barale, che in questi giorni si trova sul Cremona Circuit per la gara dell’europeo Femminile, ha ricevuto una proposta dalla Yamaha per prendere parte alla gara del mondiale 300 Blu Cru che si disputerà sul circuito di Misano Adriatico, come contorno della gara del World Superbike.

“La richiesta ci ha sorpresi - ha esclamato papà Alberto -, è come un treno che passa solo una volta e non bisogna perdere l’occasione che ci è stata data. Sicuramente sarà una impresa folle, per mille motivi, ma è un’esperienza unica che non potevamo rifiutare. Ringraziamo già sin da ora tutti gli Sponsor, ai quali chiederemo un ulteriore sforzo, sperando di poterli ripagare con un buon risultato”.

Certo è che Arianna si troverà a guidare una moto diversa dalla Kawasaki che guida abitualmente, con gomme di altra marca, situazioni alle quali dovrà adattarsi in un solo turno di prove di venti minuti, ai quali faranno seguito la superpole e le gare.