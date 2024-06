A Ceresole d’Alba si può ammirare la fioritura della lavanda in località Cabasse

In questi giorni i visitatori che scelgono Ceresole d’Alba e il suo sentiero della Battaglia per trascorrere una giornata alla scoperta del territorio del Roero possono ammirare la singolare fioritura della lavanda in località Cabasse.



Il campo all’ingresso della frazione, sulla sinistra, è interamente coltivato a lavanda, che, con i suoi colori e il suo profumo, rende unico questo scorcio di territorio ceresolese