Si chiude la prima stagione per i Fiöi del Cuneo Volley: gettate le basi per una crescita costante

Un’altra stagione sportiva volge al termine per i Fiöi del Cuneo Volley. Il primo anno del progetto di crescita, educazione e formazione a 360°, sul settore giovanile cuneese, ha raggiunto alcuni degli obiettivi prefissati e messo le basi per un lavoro di team collettivo da sviluppare nel prossimo.

La conquista dei Titoli territoriali nelle diverse categorie, la partecipazione alla Final Eight della Boy League e la promozione dell’Under17 in Serie D a Busca, il lavoro di promozione nelle scuole e nelle società sportive partner, gli eventi live con le esperienze personali di tre personaggi con alle spalle un bagaglio importante da condividere, così come la grande partecipazione alla Festa della pallavolo al palazzetto dello sport in occasione della Final Four di Coppa Italia A2, sono risultati e feedback importanti che mostrano il valore del percorso intrapreso.

Un ringraziamento a tutti gli atleti e l’intero staff tecnico che in questa stagione hanno lavorato sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati e per aver vestito e difeso la maglia di Cuneo sui campi, sorprendendo e regalando emozioni in alcuni casi inaspettate.

Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che con questa stagione concludono il loro percorso all’interno del settore giovanile e che in molti casi coincide con la maturità scolastica; l’augurio che il futuro, sia sportivo che personale, possa avere in serbo per loro esperienze importanti e che gli insegnamenti e i valori appresi grazie alla pallavolo e al lavoro di squadra possano essere una buona base di partenza per qualsiasi strada decideranno di intraprendere.

Menzione speciale per le famiglie di questi atleti che in questi anni hanno sostenuto e collaborato in tutto e per tutto, creando loro stessi un team di supporters fantastico che ha fatto la differenza in molte occasioni.

Il Club, inoltre, ringrazia per il grande lavoro in palestra, la disponibilità e i sacrifici fatti, i tecnici che stagione dopo stagione hanno accompagnato i ragazzi nel loro percorso di crescita, trasmettendo i valori del progetto Cuneo Volley. Con Francesco Revelli, Elisabetta Grioni, Anna Bono, Marco Garro ed Enrico Garino si interrompe la collaborazione, ma resta la stima e la gratitudine per quanto fatto per il movimento, per i giovani e per la pallavolo cuneese. Buona fortuna e arrivederci sui campi per chi proseguirà in altre realtà.

La palestra chiude le porte per la pausa estiva, ma il lavoro a casa per chi riprenderà a settembre continua per arrivare pronti ad un’altra stagione di soddisfazioni e nuove emozioni.

La società è continuamente al lavoro per creare nuovi stimoli e aprire ulteriori orizzonti.