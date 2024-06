Lunedì 17 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:00 in via Vernazza da 5 a 7a, 7c, 7e e in via Cerrato da 8 a 8° sarà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica.

L'interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.