A Cherasco la tappa cuneese del 33° ACI Golf, appuntamento a domenica 16 giugno

Domenica 16 giugno, presso il Golf Club Cherasco è in programma la tappa cuneese del 33° ACI Golf, valevole per il campionato italiano soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

Al termine della manifestazione si assegnerà anche il settimo “Memorial Brunello Olivero” al socio dell’ACI Cuneo che si classificherà 1° lordo.

Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci ACI (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031.

Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com.

“Il Campionato Italiano ACI Golf raggiunge la 33esima edizione ed è sempre più apprezzato dagli appassionati di golf e dagli amanti dello sport all’aria aperta, in cerca di emozioni sul green e di nuovi itinerari turistici sul territorio – afferma Francesco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo -. ACI Golf è un’occasione per muoversi e viaggiare secondo lo spirito fondante dell’Automobile Club d’Italia, che da 119 anni diffonde i valori della mobilità consapevole e sostenibile. Su strada come nello sport, vincono il rispetto delle regole e degli altri, nella condivisione responsabile di una corsia o di un green. Nel Cuneese, come sempre, la tappa si svolgerà sul green del Golf Club di Cherasco. In occasione dell’appuntamento verrà conferito per il settimo anno consecutivo, alla presenza dei familiari, il Trofeo Brunello Olivero, il nostro storico presidente provinciale che per primo, nel 1992, ebbe la felice intuizione di dare vita a questa manifestazione”.

La 33esima edizione di ACI Golf attraversa l’Italia proponendo un tour di 27 tappe lungo lo Stivale fino a superare i confini nazionali per il clou finale: ad ottobre l’appuntamento conclusivo sarà ad Hammamet, in Tunisia, per incoronare i vincitori nelle rispettive categorie di un torneo che ha impegnato dal 1992 ad oggi più di 105.000 sportivi.

Al termine delle 27 tappe è fissata la finale italiana, in programma sabato 14 settembre al Modena Golf Club.

Per partecipare ad ACI Golf è necessario essere iscritti all’ACI. Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’ACI può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara, accedendo subito alle facilitazioni di questo affascinante circuito. Il tipo di associazione potrà essere scelto tra il vasto parterre di tipologie di tessere ACI sino alla tessera ACI Storico, riservata agli appassionati di auto storiche. Le gare di selezione del circuito sono iniziate sabato 6 aprile e termineranno con l’ultima sfida in programma sabato 7 settembre ad Acireale, presso il Sicilia’s Picciolo Etna Golf.