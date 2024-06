Volley A2/F - Gran colpo in attacco per la Lpm Bam Mondovì! In casa Puma arriva l’opposto tedesco Lara Berger

Questo si che è un gran colpo! La Lpm Bam Mondovì, chiamata a rimpiazzare la pesante partenza di Clara Decortes, oggi ha ufficializzato l’ingaggio della giovane opposto tedesco Lara Berger. La nuova "cecchina" del Puma rappresenta il pezzo pregiato del mercato della società della presidente Alessandra Fissolo. Parliamo di una giocatrice che, nonostante la giovane età (22), da anni “naviga” ad alti livelli nella Bundesliga tedesca, l’equivalente della serie A1 italiana. Ha già vinto un campionato tedesco e ha disputato una finale di Coppa Cev.

Dopo due stagioni vissute con la maglia dell’Allianz Stoccarda, negli ultimi due campionati ha difeso i colori del Dresda Sportclub 1898, formazione con la quale in questa stagione ha disputato i play-off scudetto, giungendo fino alle semifinali. Due campionati fa, un infortunio alla spalla ha condizionato il finale di stagione, per poi tornare regolarmente in campo nell'anno successivo, anche se il feeling con il Dresda sembra si sia interrotto, tanto da indurre la giocatrice a chiedere la rescissione anticipata del contratto per iniziare una nuova avventura lontana dai confini nazionali.

Il Mondovì ha colto la palla al balzo e ora l’altissima giocatrice tedesca (196 cm) è assolutamente pronta per la sua prima avventura in Italia. Nei giorni scorsi Lara ha avuto già un assaggio del “Bel paese”, con una vacanza itinerante che ha preso il via dalla Sicilia. Sulla carta Lara Berger è una giocatrice dall’alto livello tecnico, pressoché un lusso per la serie A2. La società rossoblù ha battuto la concorrenza di molte squadre, anche perché nei desideri della dirigenza del Puma c’era la chiara intenzione di proseguire la tradizione dei grandi opposti. Lo sarà anche Lara? Solo il campo potrà dirlo, ma in casa monregalese ci sono tanti motivi per essere ottimisti.

Ecco di seguito il comunicato della Lpm Pallavolo Mondovì:

Dalla Germania arriva l’opposto Lara Berger

Dopo Dana Schmit, un’altra straniera vestirà la maglia della Lpm Bam Mondovì: in diagonale con la regista austriaca, ecco arrivare l’opposto Lara Berger.

Nata a Tübingen, nella Germania sud occidentale, a 35 km da Stoccarda, Lara Berger inizia la carriera con il VCO Berlino, per poi giocare nel SG Rotation Prenzlauer Berg, nell’Allianz MTV Stuttgart e infine nel Dresdner SC 1898. Nel 2022 vince il campionato e la Coppa di Germania, oltre che una medaglia d’argento in Coppa CEV.

Alla sua prima esperienza in un club non tedesco, Lara Berger è pronta per la sua prima stagione in Italia: “Mi aspetto un campionato con una pallavolo di alto livello, dove molte squadre combatteranno per la vetta della classifica. Non vedo l’ora di incontrare le mie compagne di squadra, lo staff ed i tifosi, ma anche di imparare l’italiano e di migliorare come giocatrice, sia dentro che fuori dal campo.”

Con i suoi 196 cm di altezza ed una notevole altezza di colpo di 301 cm, Lara Berger porta con sé una grande esperienza internazionale: “Credo che negli ultimi sei anni in Bundesliga io abbia potuto imparare molto da diversi allenatori e da giocatrici più esperte, e tutto questo mi ha aiutato a migliorare le mie abilità che non vedo l’ora di mettere a disposizione della squadra.”

Gli impegni sportivi della nuova pumina si protrarranno dei prossimi mesi, per poi raggiungere il gruppo rossoblù per l’inizio della preparazione: “In estate sarò impegnata con la nazionale tedesca Under 23, ma avrò anche un periodo di riposo per presentarmi fresca ad agosto.”

Seppur lontana, Lara Berger si è documentata sulla nostra città, che sicuramente le riserverà un caloroso benvenuto.

“Mi è stato detto che Mondovì è una città piccola e pittoresca, quindi questa sarà una nuova esperienza se comparata alle grandi città in cui ho vissuto finora. Ho letto che Mondovì è famosa per la ceramica e sono ovviamente molto curiosa di provare il cibo locale.” - conclude il nuovo opposto monregalese - “Ho sentito molto parlare dei tifosi di Mondovì e non vedo l’ora di incontrarli in palestra! Non vedo l’ora di giocare di fronte al mio nuovo pubblico!”

Il Palmares di Lara Berger

Campionessa di Germania 2022

Vincitrice della Coppa di Germania 2022

Finalista Coppa CEV 2022

La carriera di Lara Berger

2017/18 - 2018/19: VCO Berlin (GER)

2018/19: SG Rotation Prenzlauer Berg (GER)

2019/20: Allianz MTV Stuttgart II (GER)

2019/20 - 2021/22: Allianz MTV Stuttgart (GER)

2022/23 - 2023/24: Dresdner SC 1898 (GER)