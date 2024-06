Biden incontra Macron “Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) "La resistenza del popolo ucraino è a un livello eroico" e nel sostenerla "stiamo mantenendo le nostre promesse". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice di Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron."Mi congratulo con la Francia e gli alleati europei per il loro lavoro - ha aggiunto Biden -. Abbiamo visto quali potrebbero essere le conseguenze di una capitolazione dell'Ucraina. La posta in gioco è altissima, Putin non si fermerà all'Ucraina. Tutta l'Europa è minacciata. Noi sosteniamo l'Ucraina e non abbandoneremo nessuno"."La ringraziamo per il suo impegno in favore dell'Europa", ha detto Macron rivolgendosi a Biden."Sull'Ucraina vogliamo il rispetto del diritto internazionale", ha sottolineato Macron, che ha ribadito: "Continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario e con l'intensità necessaria".Sul Medio Oriente "vogliamo un cessate il fuoco immediato - ha proseguito il presidente francese - e sosteniamo la proposta di accordo globale degli Stati Uniti".Sul piano economico "vogliamo una cooperazione ancora più stretta con gli Stati Uniti", ha detto ancora Macron.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).