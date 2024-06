Europei atletica 2024, bronzo di Francesco Fortunato nella 20 km di marcia

(Adnkronos) -

Francesco Fortunato è medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ai campionati europei di Roma. L'azzurro taglia il traguardo in 1h19'54, alle spalle dello svedese Perseus Karlstroem, vincitore in 1h19'13" e dello spagnolo Paul McGrath (1h19'31"). Sesto posto per l'altro azzurro Riccardo Orsoni (1h21'08").

"Volevo questa medaglia, i miei avversari sono di livello ma non ho avuto paura. Ho avvertito la tensione nei giorni scorsi, ma sapevo che in gara l'avrei trasformata in energia positiva, l'aiuto del pubblico è stato fondamentale". Così Francesco Fortunato, al microfono di Sky Sport, dopo il bronzo. "Con il vincitore Karlstrom siamo molto amici, ha una consistenza unica, lo scorso anno l'ho battuto e spero di poterlo rifare. Correre con lui è un onore. Mi godo questo risultato, spero di prendere altre medaglie in futuro ma questa è la prima individuale e sono felice. Dovevo giocarmi il bronzo e così è stato, sono soddisfatto e contento. Da domani penso alle Olimpiadi".