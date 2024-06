Tennis: Andrea Gola ha vinto in doppio l'internazionale ITF di Caltanissetta

Bella vittoria in doppio per il cuneese Andrea Gola, punta di diamante del Country Club Cuneo.

L’ha centrata nel 15.000 $ ITF internazionale di Caltanissetta sconfiggendo, a fianco di Andrea Bacaloni, un altro tandem azzurro formato da Antonio Caruso e Pietro Marino.

I due hanno superato i rivali al termine di due set combattuti e sigillati con lo score di 7-6 7-6.

Gola e Bacaloni erano partiti quale coppia prima testa di serie e non hanno perso nemmeno un set lungo il percorso. Soddisfazione al termine e una iniezione di fiducia per i prossimi impegni stagionali.

Gola è sceso in campo in terra siciliana anche nel draw di singolare, dove è stato fermato in prima battuta proprio dal suo compagno di doppio, Bacaloni, con il punteggio di 6-3 6-4.