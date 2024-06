Le giornate dello sport per la chiusura dell'anno scolastico nei plessi dell'Ic Mondovì 2

Nel corso dell’ultima settimana di scuola, presso tutti i plessi dell’Ic Mondovì 2 si sono tenute le Giornate dello sport. “Movimento e inclusione” è stato il tema comune scelto dall’istituto per valorizzare il principio che a scuola non si impara solo sui banchi e in aula, ma l’apprendimento ha tante forme, tutte dinamiche, con diversi linguaggi e diversi modi di esprimersi, come nello sport.

Con questo approccio inclusivo si sono promossi i percorsi di sport e movimento, anche alla scoperta delle varie realtà della nostra comunità.

L’organizzazione ha visto il coinvolgimento di tutte le classi dell’istituto e di tutti i docenti che dal 3 al 5 giugno si sono messi in gioco con i loro alunni e alunne alla scoperta di sport, di modalità diverse di praticarlo e di risorse del territorio.

È stata un’occasione per tutti gli alunni delle scuole dell’istituto di ogni ordine e grado di cimentarsi in varie discipline sportive, di passare gli ultimi giorni di scuola insieme vivendo appieno i valori dello sport.

Attraverso questa possibilità gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi in contesti più informali, anche se strutturati grazie alle regole e ai codici propri delle varie discipline. Momenti di gioco libero si sono alternati a momenti più organizzati, ma sempre all’insegna dell’esercizio, dell’espressione corporea e della sana competizione.

Da segnalare la giornata finale presso la Cordero, dove giovedì 6 giugno tutti gli alunni della Secondaria di Mondovì e Pianfei e una rappresentanza di quelli della Primaria dell’Altipiano hanno assistito, al termine delle premiazioni per le gare di pallapugno, hitball, bocce quadre, scacchi, atletica e pallavolo, a un’emozionante esibizione musicale degli alunni delle classi terze.

L’istituto intende perciò ringraziare tutte le società sportive coinvolte nella realizzazione delle giornate dello sport: Us Merlese, Atletica Mondovì, Baseball Mondovì, Monregale Calcio, Lpm Pallavolo Mondovì, Basket Mondovì, Olympic Ferrone, Asd Bocce Quadre Mondovì.