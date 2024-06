Auto urta bici in via Lovera a Borgo San Dalmazzo, ciclista in codice verde

Per cause in corso di accertamento, un'auto ha urtato una bici in via Giovanni Lovera a Borgo San Dalmazzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, lunedì 10 giugno.

Il mezzo stava uscendo dalla piazzetta adibita a parcheggio dal civico 36/38, quando ha urtato la bici condotta da un uomo.

Sul posto l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e i carabinieri.

Il ciclista è stato portato all'ospedale di Cuneo in codice verde, poi valutato come codice giallo al pronto soccorso, ma non si tratterebbe di nulla di grave.