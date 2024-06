A Rocca de' Baldi vince Alfonso Porfido contro Daniele Bertolino con uno scarto di 18 voti.

Per lui 464 voti e il 50,99 % contro i 446 di Bertolino e il 49,01% di preferenze.

Il primo commento da sindaco: “Siamo soddisfatti e lavoreremo non solo per chi ci ha dato fiducia ma anche e soprattutto per gli altri. Siamo aperti fin da subito a collaborare con chi siederà all’opposizione".

Su 1.387 elettori hanno votato in 928 (66,91%. Otto schede nulle e dieci bianche.