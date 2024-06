A Villar San Costanzo è Stefano Ribero il nuovo sindaco

Sarà Stefano Ribero il sindaco di Villar San Costanzo per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Insieme per Villar” è stato premiato dagli elettori con 520 voti favorevoli, pari al 56,09% delle preferenze. Oscar Virano di “Villar si rinnova” ha invece raccolto 407 voti (43,91%).



Affluenza fissa al 67,11% su 1.420 elettori. Ventidue schede nulle e quattro bianche.