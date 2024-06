Cambio di passo per Ceva, che sceglie come sindaco per i prossimi cinque anni il capogruppo di minoranza uscente Fabio Mottinelli.

Ecco le prime parole in video:

Il candidato per la lista “Ceva in Comune – Mottinelli sindaco” è stato premiato dagli elettori con 1.215 voti favorevoli, pari al 60% delle preferenze. Ha superato così il sindaco uscente Vincenzo Bezzone (“Bezzone per Ceva”), che ha raccolto 1.075 voti.Cinzia Gallo, terza sfidante, ha fatto segnare 472 voti.