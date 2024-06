Costantino Germone ancora sindaco a Sale San Giovanni

Sarà di nuovo Costantino Germone il sindaco di Sale San Giovanni per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Castello” ha raccolto 59 voti favorevoli, pari al 66,29% delle preferenze. L’avversaria, Laura Suria, ha invece raccolto 30 voti (33,71%).



A Sale San Giovanni hanno votato 91 elettori su 134 per un’affluenza alle urne del (67,91%). Due le schede nulle.