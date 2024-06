Elezioni regionali, le congratulazioni a Cirio in attesa dell'ufficialità

In attesa dell'ufficialità della sua rielezione alla guida del Piemonte, Alberto Cirio sta incassando una serie di congratulazioni come quelle ricevute tramite sms dalla presidente uscente del Parlamento europeo Roberta Metsola.



“Caro Alberto congratulazioni per questo risultato importante – si legge – e per la tua rielezione. Un caro saluto e a presto Roberta Metsola”.



Lo hanno chiamato per congratularsi anche le avversarie candidate alla presidenza Gianna Pentenero (PD) e Sarah Disabato (M5S). Parole di stima sono giunte anche dalla telefonata con l'amico e segretario di Forza Italia Antonio Tajani complimentandosi per il successo elettorale, che va a confermare il favore della coalizione di centrodestra anche alle europee.