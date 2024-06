Flavio Gonella sarà ancora sindaco di Igliano per i prossimi cinque anni

Igliano ha deciso: Flavio Gonella sarà ancora sindaco per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Uniti per Igliano” ha ricevuto 39 voti, pari a un incontestabile 84,78% delle preferenze. Lo sfidante Giovanni Luigi Bado, “Insieme”, ha invece raccolto sette voti (15,22%).



A votare sono stati in 46 sui 98 totali per un’affluenza generale alle urne del 46,94%. Nessuna scheda nulla, bianca o contestata.