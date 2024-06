Niella Tanaro conferma Gian Mario Mina sindaco uscente, unico candidato in corsa con la lista "Insieme facciamo volare Nienna Tanaro": “Siamo contenti di metterci nuovamente a disposizione per il paese, in continuità con i progetti che abbiamo avviato negli ultimi cinque anni, perché 'Insieme facciamo volare Niella Tanaro'".

Su 740 elettori hanno votato in 532 (71,89%). Sono 52 le schede nulle e 48 le schede bianche.