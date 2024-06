Secondo mandato per Giorgio Alberione a Monasterolo di Savigliano

E' stato riconfermato a sindaco di Monasterolo di Savigliano per un secondo mandato l'uscente Giorgio Alberione con 2346 voti. La lista “Noi con voi per Monasterolo” ha ottenuto il 58,77% delle preferenze. Lo sfidante Pier Filippo Testa con la lista “Un futuro per Monasterolo” si è fermato a 343 voti, con il 41,23% delle preferenze.



Monasterolo di Savigliano, con 1235 elettori ha visto un'affluenza del 68,83% con 850 votanti, 12 schede nulle e 6 bianche.