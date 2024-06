Europee, Crosetto unico piemontese a Bruxelles: "Onore. Porterò avanti interesse del territorio"

Giovanni Crosetto è l'unico piemontese in Europa, con 33.958 preferenze. Il nipote del ministro alla Difesa Guido ottiene il quarto posto con Fratelli d'Italia nel collegio Nord Ovest, dietro la premier Giorgia Meloni, Carlo Fidanza e Mario Mantovani.

"Onore essere l'unico rappresentante Piemonte in Europa"

"Ringrazio - commento Crosetto - ogni singola persona che ha scelto di darmi fiducia, investendomi di una grande responsabilità della quale sono consapevole fin dal primo minuto". "Essere l’unico rappresentante del Piemonte in Europa - aggiunge l'esponente di FdI - é per me sia un onore che un onere, del quale mi faccio carico con grande serietà. Con la stessa serietà e dedizione intendo rappresentare Liguria, Valle D’Aosta e Lombardia, regioni dalle quali ho ricevuto un mandato altrettanto importante".