Meloni “Centrodestra molto più forte in Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "E' ancora presto per parlare di alleanze: chi ha sostenuto Von der Leyen ha ottenuto un buon risultato, ma l'Europa deve guardare molto di più verso il centrodestra rispetto a cinque anni fa. La sinistra ha perso importanza rispetto a cinque anni fa e l'Italia avrà molto più spazio". A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in diretta a Rtl 102.5. "L'Europa deve imparare a non intromettersi in materie che non le competono e lasciare quel potere decisionale ai governi nazionali - continua Meloni -. Il risultato della Francia è molto importante, perchè Le Pen sta facendo un gran percorso"."Non era scontato che Fratelli d'Italia si confermasse prima forza politica: è un risultato clamoroso e commovente. In Europa tutti i partiti di governo hanno sofferto, mentre l'Italia è andata totalmente in controtendenza - ha detto Meloni -. Abbiamo fatto scelte difficili, ma siamo cresciuti in modo significativo e lo stesso è avvenuto alle altre forze di maggioranza. Usciamo forti e coesi da questo appuntamento elettorale, questo è uno sprone ad andare avanti e un messaggio molto chiaro da parte degli italiani: la conferma da parte dei cittadini deve essere accolta con responsabilità".- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).