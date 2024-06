Re Carlo vuole vedere più spesso i nipoti ed Harry cerca casa nel Regno Unito

(Adnkronos) -

A Carlo piacerebbe trascorrere più tempo con i figli di Harry, mentre quest'ultimo sta cercando casa nel Regno Unito. E il segnale di un doppio tentativo di riavvicinamento fra il re e il duca di Sussex? Troppo presto per dirlo. Per ora, il motivo 'ufficiale' del desiderio del sovrano sarebbe la sua "grande tristezza" che proverebbe per la mancanza di una relazione con i piccoli Archie e Lilibet, che vivono in California e con i quali non ha rapporti frequenti, dal momento che non ne ha con il loro padre e con la moglie Meghan. Sull'altro versante, Harry vorrebbe poter avere un 'appoggio' in Gran Bretagna per poter incontrare più spesso i suoi amici.

La diagnosi di cancro del re ha reso i suoi rapporti con i suoi nipoti "ancora più toccanti" poiché sa che "non sarà qui per sempre", scrive il Mirror. Di riflesso, ciò significa che Carlo non eliminerà mai completamente Harry dalla sua vita, nonostante le posizioni espresse dal duca nelle sue interviste a nella sua autobiografia 'Spare', che sono andate contro la famiglia reale. Ingrid Seward, autrice del libro 'My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen', dichiara che "la famiglia è sempre stata importante per il re. Ricorda la sua infanzia un po' frammentata poiché i suoi genitori erano sempre impegnati. È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet".

"Ecco perché Carlo non romperà mai i legami con Harry. Non vuole una relazione a distanza con i figli di suo figlio - conclude l'esperta reale - Vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite, mentre sono ancora abbastanza giovani da poter imparare dalla sua saggezza. Il suo cancro ha reso tutto ciò ancora più toccante per lui perché sa che non sarà qui per sempre". Insomma, secondo gli addetti ai lavori, il re è determinato a costruire una relazione con i figli del principe Harry e a far parte delle loro vite. Il monarca, che è in cura per il cancro da febbraio, ha espresso la sua insoddisfazione nel vederli solo tramite videochiamate, dopo aver incontrato Archie, di cinque anni, solo alcune volte e Lilibet, di due anni, una volta soltanto. La sua decisione di aumentare gli sforzi per essere più coinvolto arriva mentre si apprende che ha inviato a Lilibet un "regalo e un biglietto di auguri" per il suo recente compleanno.

Tornando a Harry, GbNews scrive che il Duca sta cercando una base nel Regno Unito poiché i suoi amici non gli fanno visita negli Stati Uniti a causa di divergenze con Meghan Markle. Il canale televisivo afferma che il secondogenito di Carlo desidera una casa, dopo essere stato sfrattato dalla sua residenza reale Frogmore Cottage l'anno scorso. Harry vive in California con sua moglie Meghan Markle dal 2020. Il commentatore reale Tom Quinn ha affermato che il duca è "triste" perché non ha un indirizzo britannico e gli mancano alcuni dei suoi vecchi amici. "Col passare del tempo - ha spiegato l'esperto - il duca sente la mancanza di alcuni aspetti della sua vecchia vita nel Regno Unito. Inevitabilmente, il periodo della luna di miele, in cui negli Stati Uniti tutto è nuovo ed eccitante, sta volgendo al termine e Harry guarda al passato attraverso occhiali rosa".