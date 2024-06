A Dogliani progetto “Open day del soccorso” e “A sirene spiegate… e non solo” [FOTO]

Nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 maggio si è concluso il percorso dei progetti “Open Day del soccorso” dedicato alla scuola secondaria di I grado di Dogliani e Farigliano e “A sirene spiegate… e non solo” per tutti i plessi della Scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia di Dogliani (gruppo di 5 anni).

Nel progetto dell’“Open Day del soccorso” i ragazzi di scuola secondaria, nei giorni del 18,19,22 e 23 aprile, hanno seguito le lezioni dei Volontari del Soccorso sull’ uso del Numero Unico di Emergenza, ovvero 112, sul significato della Catena della Sopravvivenza formata da quattro anelli: la chiamata di soccorso, il massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore e il trasporto in ospedale e sperimentando praticamente il massaggio cardiaco.

Nel progetto “A sirene spiegate… e non solo” i bambini della Scuola Primaria di Dogliani e dell’Infanzia, nei giorni dal 24 al 8 maggio, hanno potuto seguire lezioni teoriche, vedere dal vivo i mezzi e assistere a dimostrazioni pratiche, di chi si occupa della nostra sicurezza e di gestire le emergenze: Volontari del Soccorso, Protezione Civile, Vigili del fuoco, Consorzio per i servizi Sociali, Polizia Municipale e da quest’anno anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Cinofili.

Anche nei plessi di Farigliano e Piozzo si sono ripetuti gli incontri nelle mattinate del 21 e 22 maggio.

Al termine di questo percorso è doveroso ringraziare coloro che sono intervenuti nel progetto: Volontari del Soccorso, in particolar modo la professoressa Lucia Vivalda per le lezioni nella SS, Protezione Civile, Polizia Municipale, Associazione nazionale dei Vigili del fuoco, Associazione nazionale dei Carabinieri Cinofili, educatrici del CSSM, Pro loco di Dogliani Castello per l’impegno e il tempo dedicato ai nostri allievi.

Per i plessi di Farigliano e Piozzo si ringraziano i rispettivi gruppi di Protezione Civile , i Volontari di Clavesana e la Polizia Municipale di Farigliano.

Grazie anche alle Amministrazioni Comunali di Dogliani, Farigliano e Piozzo per aver permesso gli incontri e le giornate finali.

E… infine un enorme ringraziamento all’ assessore Daniela Sandrone per la gestione del progetto, l’organizzazione degli incontri e degli eventi finali.