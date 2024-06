Il complesso del Castello del Roccolo di Busca riapre le porte al pubblico per la stagione estiva. Sarà possibile partecipare alle visite guidate e passeggiare nel parco la prima e terza domenica del mese dalle 14.30 alle 19.00 fino al mese di ottobre.

Durante l’estate saranno proposte aperture straordinarie, iniziative con gruppi storici e attività per famiglie. Per conoscere gli appuntamenti sarà possibile visionare il sito www.castellodelroccolo.it o iscriversi alla newsletter.

Nel corso del 2024 l’associazione Castello del Roccolo aps amplierà il progetto, di vetrina dei prodotti del territorio, avviato in via sperimentale lo scorso anno. Per unire la cultura all’enogastronomia, le bellezze alle bontà del territorio e appagare gli appetiti del turista, si propone ai produttori locali la possibilità di vendere alcuni prodotti in modalità self service presso il Castello del Roccolo nei giorni di apertura al pubblico. I produttori locali potranno contattare l’associazione inviando una mail a info@castellodelroccolo.it per conoscere le modalità e avviare una collaborazione.