Le Vele Alassio, con il cuore pieno di emozioni e con lo sguardo al prossimo weekend!

L'evento benefico "La Bellezza della Rinascita" in collaborazione con la Onlus Wall of Dolls è stato un successo e siamo felici per la partecipazione che questa nuova iniziativa ha riscontrato.



Venerdì 7 giugno, infatti, si è svolto un incontro benefico e privato per accendere i riflettori sulla lotta contro violenza sulle donne e per sensibilizzare su questo terribile fenomeno sociale i cui drammatici numeri purtroppo continuano ad aumentare e su cui è importante riflettere.



La rinomata cantante Jo Squillo, esibitasi con LaReds e con il contributo del dj Davide Penna, ha illustrato ai presenti l'importanza di questa importante "missione", affiancata dalla coordinatrice Barbara Bavastro e la vicecoordinatrice Cristina Zunino di Wall of Dolls Liguria.



L'evento è stato organizzato dal nuovo brand della Famiglia "Le Vele" ovvero Le Vele Deluxe, dedicato agli eventi privati, che vede ne Le Vele una meravigliosa location in cui creare l'evento più bello che potessi sognare!



Si ringraziano per la partecipazione il questore di Savona Alessandra Simone, il comandante della caserma dei Carabinieri di Alassio Alberto Nardone, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere per le Pari Opportunità di Alassio Cinzia Salerno, Antonella Tosi e Marcella De Salvo di Fidapa.



Per la preziosa collaborazione si ringrazia l'Event Planner Lucia Leone di Esprimi un desiderio e Alessia Castelli per la social media partnership con la sua meravigliosa rivista Monaco Woman.



Oltre ad essere stato un evento benefico, si è trattato anche di un evento in cui si sono potute ritrovare le migliori eccellenze del territorio e del settore eventi; si ringraziano, infatti, il catering "Ristorante Scola" per il meraviglioso buffet, la rinomata azienda Sommariva per aver donato l'olio "You Donna" dedicato alla Onlus Wall of Dolls, Simo Pastry per aver creato la sfavillante e buonissima torta, Mariapaola Floral Designer per le stupende e ricche decorazioni floreali e Noiré Event Solution per la magia creata dalle sue luci.



Con il cuore e gli occhi ancora pieni di emozioni vi ringraziamo soddisfatti e grati per il bel weekend appena passato e vi comunichiamo che in seguito alla serata è stato donato quanto promesso alla Onlus Wall Of Dolls.



Sabato 15 giugno dalle ore 23:00 vi aspettiamo a Le Vele con Stylhertz il party più cool della Riviera Ligure!



Ballerete con la musica di tre differenti djs che vi faranno sognare al ritmo dell'estate con uno speciale open format musicale. In consolle in ordine di esibizione: Tigani, Stefano Pain e Giorgio V.



Per lanciare la serata tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 01:00 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre nella prima ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per le prime 300 persone che si segneranno nella lista Free Entry.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Inoltre, se siete residenti ad Alassio e Albenga, avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al Club per i clienti con prenotazione del tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!





