Centro per Cuneo: "Con Gallo avremo un interlocutore affidabile in Regione"

Vincenzo Pellegrino, capogruppo della lista civica “Centro per Cuneo”, è tra i primi a congratularsi con Marco Gallo per l’elezione a consigliere regionale e per il grande risultato: il candidato più votato della provincia di Cuneo alle ultime elezioni regionali.

«Siamo molto soddisfatti per l’elezione di Gallo perché il quadrante di Cuneo avrà finalmente un suo consigliere di maggioranza a Palazzo Lascaris. E questo era uno degli obiettivi che ci ha spinto a sostenerne la candidatura sin dall’inizio e a chiedere la candidatura a supporto della collega Laura Risso: naturale appoggiarlo considerata anche la natura dichiaratamente civica della lista creata attorno al presidente di Cirio. L’elezione di Gallo ci consentirà di avere un interlocutore attento in Regione, allargando il confronto di “Centro per Cuneo” con le istituzioni, oltre il Comune di Cuneo: dal 2021 rappresento Cuneo in Provincia, ora potremo contare su un interlocutore anche in Consiglio regionale, contribuendo così a dar forma a quel solido e ambizioso progetto nato una dozzina di anni fa dalla fusione dei gruppi Udc e Cuneo Più e poi con Centro Lista Civica. Credo che in questi anni abbiamo dimostrato di avere volontà e capacità per essere una forza aggregativa attorno a un progetto civico. Marco Gallo rappresenta l'outsider di oggi, espressione della volontà degli elettori che ne hanno compreso e valorizzato il profilo».