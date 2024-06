Consegna dei Patentini per l'uso consapevole dello smartphone all'Istituto "Augusta Bagiennorum"

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno gli alunni delle secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” hanno ricevuto il Patentino per l'uso consapevole dello smartphone, consegnato loro dal Sindaco Claudio Ambrogio e dalla Vicesindaca Rosaria Dogliani nel plesso di Bene Vagienna, dalla Collaboratrice Vicaria della Dirigente Lorena Pettiti negli altri due plessi.

Gli alunni hanno ottenuto il documento dopo aver seguito un ciclo di lezioni su tematiche di educazione alla cittadinanza digitale, come la protezione dei dati personali e la difesa dal cyberbullismo.

Al termine del percorso è stato somministrato un test, brillantemente superato da tutti gli studenti. Durante le cerimonie di consegna le autorità intervenute hanno sottolineato l'importanza di tutelare la propria immagine in rete e in generale di mantenere un atteggiamento corretto e responsabile in tutti i contesti, e in particolare in un ambiente poco controllato come internet.

Gli alunni ringraziano il Sindaco Ambrogio, la Vicesindaca Dogliani e la prof.ssa Pettiti per i loro interventi e la prof.ssa Adriana Paraninfo in qualità di responsabile del progetto. Complimenti a tutti gli studenti per aver superato questo percorso, augurando loro di poter fare tesoro in futuro delle lezioni apprese.