L’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” ha presentato le attività didattiche degli alunni nelle sedi di Farigliano e Dogliani

Un interessante repertorio di attività didattiche svolte nel corrente anno scolastico 2023/24 è stato presentato, in due diversi incontri, dagli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Farigliano e Dogliani dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani.

Un primo momento si è tenuto nella mattinata di martedì 4 giugno, nel cortile della sede principale a Dogliani, con la partecipazione di tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di Dogliani e di un ristretto numero di invitati. Accanto al Dirigente Scolastico Elena Sardo, sono intervenuti le fiduciarie e i docenti di plesso, i referenti di progetto, il DSGA Domenico Rinallo e i rappresentanti dei genitori.

Il secondo incontro si è svolto nella serata di mercoledì 5 giugno presso la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” di Farigliano, alla presenza di docenti, genitori e alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

Ai due incontri hanno partecipato anche i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, rispettivamente il sindaco Ugo Arnulfo e l’assessore Alessandra Abbona del Comune di Doglianie il sindaco di Farigliano Ivano Airaldi con il vice sindaco Marco Giachello e un gruppo di consiglieri comunali, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per la collaborazione.

Nel corso delle presentazioni è stato consegnato il patentino per lo smartphone agli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria e si sono premiati i disegni vincitori del concorso del Lions International “Un Poster per la pace”, organizzato a livello locale dal Lions Club Carrù-Dogliani per l’anno scolastico 2023/24.

In rappresentanza del Lions, all’incontro di Dogliani erano presenti il signor Giorgio Colombo e la referente service arch. Rossella Chiarena, mentre a Farigliano ha partecipato la signora Romana Gaiero. In ogni plesso sono poi intervenuti gli alunni delle classi seconde di Scuola Secondaria, i cui elaborati sono stati premiati dal progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello”, e si sono svolte brevi esibizioni musicali e canore curate dagli alunni di brani studiati nel corso dell’anno scolastico.

A Dogliani il Lions Club Carrù-Dogliani ha consegnato le bandierine italiane agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria ed è stato presentato il nuovo laboratorio di informatica allestito nella sede principale dell’Istituto Comprensivo.

A Farigliano è stata inaugurata la mostra di opere realizzate su tela dagli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria durante le lezioni di arte e poi è stato presentato il progetto “Video esploriamo il mondo del lavoro” con la consegna degli attestati di partecipazione. La presentazione si è conclusa con la proiezione dei video realizzati dagli alunni nell’ambito delle attività interdisciplinari che hanno coinvolto storia, arte, musica.