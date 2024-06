Vandalizzato il ritratto ufficiale di re Carlo, il blitz di Animal Rising

(Adnkronos) - Il primo ritratto ufficiale di Carlo dall'incoronazione, quello "satanico", come alcuni detrattori lo avevano definito per via di tutto quel rosso che avvolge il sovrano e che sembrano "le fiamme dell'inferno", è stato vandalizzato da attivisti vegani a nemmeno un mese dalla sua presentazione. Due membri di Animal Rising hanno coperto il dipinto del re, di Jonathan Yeo, con adesivi della serie d'animazione Wallace e Gromit.

Gli uomini sono entrati nella galleria londinese Philip Mould e con i rulli per i poster hanno attaccato la faccia di Wallace su quella di Carlo, mentre, più in basso a destra, hanno appiccicato sulla tela la vignetta: “Niente formaggio, Gromit. Guarda tutta questa crudeltà nelle fattorie della Rspca”.

Attraverso un'indagine pubblicata domenica scorsa su 45 allevamenti, l'Animal Rising ha messo in luce i fallimenti della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per quanto riguarda il benessere degli animali da allevamento e l'azione dimostrativa, secondo quanto dichiarato dall'associazione animalista, ha avuto lo scopo di attirare l'attenzione sulla crudeltà sugli animali, giocando sui personaggi di Wallace e Gromit amati dal re, così come sul suo status di Patrono Reale della Rspca.

L'attivista Daniel Juniper, che ha partecipato all'azione, ha spiegato che, "dato che King Charles è un grande fan di Wallace e Gromit, non potevamo pensare a un modo migliore per attirare la sua attenzione sulle scene orribili nelle fattorie assicurate della Rspca! Anche se speriamo che ciò possa divertire Sua Maestà, lo invitiamo anche a riconsiderare seriamente la possibilità di essere associato alle terribili sofferenze che colpiscono le aziende agricole sostenute dalla Rspca. Charles ha affermato di essere sensibile alla sofferenza degli animali nelle fattorie del Regno Unito; ora è il momento perfetto per lui di farsi avanti e chiedere alla Rspca di dire la verità sull’allevamento animale".