Ristrutturazione e incentivi: QUBO Clima ti guida verso il comfort sostenibile

Siete pronti a migliorare l’efficienza energetica della vostra casa e a risparmiare sui costi energetici? Non c’è momento migliore per agire! Con gli incentivi fiscali ancora disponibili fino alla fine del 2024, è il momento ideale per intraprendere lavori di ristrutturazione energetica. QUBO Clima, l’agenzia HOVAL per la provincia di Cuneo, è qui per aiutarvi a sfruttare al massimo queste opportunità.

Perché scegliere QUBO Clima?

QUBO Clima è un punto di riferimento HOVAL nel settore dell’efficienza energetica, specialmente per la provincia di Cuneo. Offriamo una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia per il risparmio energetico, che includono:

caldaie a condensazione a gas e gasolio;

pompe di calore ad alta efficienza;

sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) ;

; sistemi di climatizzazione per grandi ambienti;

impianti a biomasse;

impianti solari termici.

Quali sono gli incentivi disponibili?

Grazie alla proroga degli incentivi fiscali fino al 31 dicembre 2024, potete beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Le detrazioni disponibili includono:

Ecobonus : detrazioni fino al 65% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

: detrazioni fino al 65% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Bonus Ristrutturazione: detrazioni fino al 50% per i lavori di ristrutturazione, inclusi quelli di riqualificazione energetica.

Gli ultimi sei mesi del 2024 sono cruciali per approfittare di questi incentivi. Ecco perché dovreste contattare subito QUBO Clima:

Consulenza personalizzata: vi aiutiamo a scegliere le soluzioni più adatte alle vostre esigenze energetiche. Assistenza completa: vi supportiamo nella preparazione della documentazione necessaria per richiedere le detrazioni fiscali. Installazione professionale: servizio post vendita professionale tramite i ns. tecnici qualificati per tutte le operazioni di manutenzione e servizio assistenza

Come funzionano gli incentivi?

Gli incentivi fiscali, come l'Ecobonus, vi permettono di detrarre una parte significativa delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica dalla vostra imposta sul reddito. Questo significa che non solo migliorerete il comfort e l’efficienza della vostra casa, ma potrete anche beneficiare di un risparmio economico notevole.

Per esempio, sostituendo la vostra vecchia caldaia con una caldaia a condensazione HOVAL, potete ottenere una detrazione del 65%. Se abbinate questa caldaia a sistemi di termoregolazione evoluti, i benefici fiscali possono essere ancora maggiori.

Perché affrettarsi?

Il tempo è essenziale! Con la fine del 2024 che si avvicina rapidamente, è importante non perdere l’opportunità di ottenere queste detrazioni fiscali. Non aspettate l’ultimo momento per iniziare i vostri lavori di riqualificazione energetica.

Sfruttate gli ultimi sei mesi del 2024 per migliorare l’efficienza energetica della vostra casa con l’aiuto di QUBO Clima.

Visitate il sito web https://www.quboclima.it/ e chiamateci al numero 375-8223828.