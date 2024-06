Comunali a Bra: Gianni Fogliato proclamato sindaco. Ecco i 16 candidati che entreranno in Consiglio comunale

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 11 giugno 2024) le operazioni dell’Ufficio elettorale centrale a seguito delle consultazioni di sabato 8 e domenica 9 giugno per l’elezione del sindaco di Bra.

Il seggio, presieduto dal magistrato dottoressa Ivana Lo Bello, ha convalidato i risultati definitivi, proclamando eletto alla carica di Sindaco per il periodo 2024–2028 Giovanni Fogliato, con 7.674 voti (53.68%).

Proclamati anche i nuovi consiglieri comunali, in rappresentanza delle rispettive liste elettorali.

Tra i gruppi che hanno appoggiato la candidatura a sindaco di Giovanni Fogliato, sono stati eletti alla carica di consigliere comunale Biagio Conterno, Bruna Sibille, Marina Isu e Raimondo Testa per il “Partito Democratico”, Luciano Messa, Fabio Bailo e Lucilla Ciravegna per la lista “Impegno per Bra”, Ettore Sanino per “Bra è viva”, Francesco Testa per “Bra bene comune” e Luca Giglio per “Ambiente e solidarietà”.

Comporranno la minoranza consigliare Massimo Somaglia (candidato sindaco), Sergio Panero e Davide Tripodi per “Polo civico Bra domani”, Carlo Patria per “Fratelli d’Italia”, Giuliana Mossino per “Lega Salvini Piemonte” e Anna Messa per “Forza Italia – Noi moderati – PPE – Belusconi”.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco Fogliato dovrà convocare il nuovo Consiglio comunale, che potrà riunirsi nei dieci giorni successivi, anche per provvedere alla formale convalida degli eletti.

Nel frattempo il sindaco provvederà alla nomina dei componenti della nuova Giunta.