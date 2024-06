Bra, in biblioteca l'inaugurazione del murales di Giovanni Botta e dagli studenti del liceo "Giolitti Gandino"

Che cosa ci fa nella Biblioteca Civica di Bra un gruppo di adolescenti che disegna sui muri?

Ciò è successo lo scorso 7 maggio, quando la classe III B scientifico del Liceo Giolitti-Gandino di Bra ha collaborato con l’artista braidese Giovanni Botta, il famoso Giò BIC per i concittadini, alla realizzazione di un progetto creativo e coinvolgente, denominato “Suggestioni”.

Infatti da parte della Biblioteca, in particolare di Elena Rota, promotrice dell’iniziativa, era stato proposto alla classe di ideare dei suggerimenti destinati alla decorazione della sala young adult recentemente rinnovata. Ciò è avvenuto sotto la supervisione della prof.ssa Rossella Magliano, docente di disegno e storia dell’arte, con la partecipazione dell’insegnante di lettere, prof.ssa Sara Bori.

Tra le varie proposte dei ragazzi, l’artista ne ha selezionate alcune inserendole in un disegno prospettico a cui gli studenti stessi, in visita alla biblioteca, hanno potuto dare il proprio contributo concreto in fase di abbozzo.

Infine martedì 4 giugno si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei locali: erano presenti il sindaco Giovanni Fogliato, la Dirigente Francesca Scarfì, i responsabili della Biblioteca- in particolare, oltre a Elena Rota, fondamentale il ruolo di Daniele Riva e Giulia Manfieri, impegnata nel servizio civile- e le insegnanti accompagnatrici. Ma soprattutto c’erano studenti e pittore, veri protagonisti del momento.

Come ha sottolineato il sindaco, il progetto rappresenta un importante esempio di educazione alla cittadinanza, trattandosi anche di un’attività patrocinata dall’amministrazione braidese.

D’ora in avanti i giovani lettori di Bra potranno dedicarsi alla loro passione sotto il cielo azzurro disegnato sul soffitto della sala e prendere il volo insieme ai ragazzini raffigurati, trasportati dalla magia dei libri.