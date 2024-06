Cuneo Volley: per l'U17 festa di fine stagione da Play Bowling

Ogni fine stagione va festeggiata e quale posto migliore del Play Bowling Cuneo con tutte le attività che propone? La sala giochi di Madonna dell’Olmo, nella zona commerciale Grande Cuneo.

L’Under 17 Rossa, insieme al proprio staff tecnico ha testato alcuni dei giochi a disposizione, come il Bowling, il Laser Game e il Biliardo, per poi chiudere la serata con una pizzata in compagnia presso il Ristorante sito all’interno della struttura.

Un’esperienza unica e da provare sia con gli amici che in famiglia.

« Siamo veramente onorati della nuova collaborazione con il Cuneo Volley volta a promuovere valori di sport e divertimento tra i giovani. Grazie a questa sinergia, tutte le squadre avranno accesso a sconti permanenti ed esclusivi, oltre a buoni regalo per incentivare la partecipazione. Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità, offrendo ai ragazzi opportunità uniche per socializzare e crescere insieme attraverso il gioco e lo sport. Unendo le forze, Cuneo Volley e Play Bowling Madonna dell'Olmo sottolineano l'importanza del benessere e del divertimento come fondamenta dello sviluppo giovanile.» - dichiara Thais Blandino Direttore marketing del Play Bowling Cuneo.

Il Play Bowling Cuneo è il centro di intrattenimento familiare più completo della provincia di Cuneo. Una proposta molto ampia e diversificata sia per età che per interesse, con attività a divertimento assicurato sia per una serata in famiglia che tra amici nella serata libera.

Cerchi una sala per organizzare una Festa di Compleanno a Cuneo, dove i bambini possano giocare tranquillamente e divertirsi senza disturbare i vicini di casa?Organizza la tua Festa di Compleanno al Play Bowling di Cuneo con tutte le attrazioni all’interno del Centro di Intrattenimento familiare, oltre a tantissimi giochi, puoi prenotare delle sfide spettacolari al Laser game, oppure chiedere diverse piste da bowling vicine per tutti gli invitati. Potrai personalizzare il tuo pacchetto abbinando diversi giochi e proposte Food per adulti e bambini.

All’interno della struttura potrai prenotare le tue partite a:

· Laser Game

· Footbowl

· Bowling

Inoltre si possono trovare una svariata scelta di Viedeogames e una zona Playground per i più piccoli.

