Volley Savigliano: c’è ancora Brugiafreddo in posto 4

E sono dieci! Il Volley Savigliano è lieto di annunciare la decima conferma nel roster in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca 2024/25: quella di Simone Brugiafreddo.

Cresciuto nel settore giovanile del Chisola Volley, Simone, classe 2002, si è poi trasferito al Parella Torino, con cui ha debuttato in Serie A3 nel 2021/22. Dopo un ulteriore anno in Serie B con la squadra del capoluogo, ecco l’approdo a Savigliano, di cui è schiacciatore dalla passata stagione. Nella sua prima annata in biancoblu, il nativo di Moncalieri ha messo a referto 125 punti, quadruplicando il rendimento offerto nella sua precedente esperienza in Serie A3 (33 nel 2021/22) e, soprattutto, fornendo un contributo importante alla squadra con l’assenza di Van de Kamp.

“Sono molto contento della riconferma. Ringrazio il Ds Caula e con lui tutta la dirigenza per questa nuova opportunità che hanno voluto darmi e non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare anche con i nuovi compagni e il nuovo coach. Penso che in questa stagione, come nella scorsa, con il lavoro e la tenacia del gruppo possiamo creare i presupposti per una buona nuova annata, con l'obiettivo di provare a migliorare ancora. La scorsa stagione è stata lunga e complessa, ma anche molto bella: abbiamo raggiunto degli importanti risultati di squadra che hanno unito ancora di più il gruppo, che sicuramente è la cosa più importante che mi porto dietro da questo primo anno a Savigliano. L'addio imprevisto di Auke è stato un duro colpo per la squadra, che ha perso uno degli schiacciatori più forti del campionato scorso, ma è stata anche un’opportunità per me. Sicuramente spero di continuare a migliorarmi per dare una mano alla squadra e cercare di ripetere l'ottima annata che ci lasciamo alle spalle” – il suo primo commento.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, si accoda alla voglia di crescere di Simone, augurandogli altre soddisfazioni nella stagione che verrà.