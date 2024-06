E' morto Jerry West, leggenda Nba aveva 86 anni: ha ispirato il logo della lega

(Adnkronos) - E' morto Jerry West, leggenda della Nba. L'ex giocatore, che ha ispirato il logo della lega, aveva 86 anni. Il decesso di West, che ha anche lasciato il segno come straordinario dirigente, è stato annunciato dai Los Angeles Clippers, con cui collaborava come consulente dal 2017. West è stato inserito nella Hall of Fame come giocatore nel 1980 e come dirigente nel 2024.

West, un All-Star in ogni stagione giocata nella Nba, ha guidato i Los Angeles Lakers a 9 finali, vincendo il titolo nel 1971-1972. E' stato il terzo giocatore della storia a raggiungere il traguardo dei 25mila punti. Per 12 volte è stato selezionato nel team All-Nba ed è stato capace di aggiudicarsi il premio di Mvp delle Finals pur uscendo sconfitto (1969).

Da dirigente, ha segnato un'era costruendo i Los Angeles Lakers che negli anni '80 - nell'epoca di Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar - hanno vinto 5 titolo Nba. C'è la sua firma anche sulla costruzione della squadra basata sull'asse Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, capace di vincere 3 titoli consecutivi dal 2000. Da dirigente, prima di lavorare con i Clippers, ha collaborato con i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors.