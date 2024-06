(Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 10 maschile di fondo agli Europei di nuoto di Belgrado 2024. Paltrinieri si è imposto in 1h49’19”6 davanti al francese Marc-Antoine Olivier e all'ungherese David Betlehem. Domenico Acerenza ha chiuso quarto in 1h49'19"2, quinto posto per Dario Veranin in 1h49'41''5.