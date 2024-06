Ultimi giorni di maltempo, poi arriva il super caldo africano: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Ultimi giorni di maltempo sull'Italia, con temporali, acquazzoni vento e grandine sulla penisola. Poi, a partire dal weekend, ecco arrivare l'Anticiclone con il 'super caldo africano'. Dalla prossima settimana previsto quindi sole pieno in tutto il territorio, con picchi di 38°C non solo al Sud ma anche al Centro. Una ‘seconda fase’ torrida del 2024 che potrebbe risultare addirittura più intensa di quella che si sta chiudendo in questi giorni su alcune parti del Paese e che durerà a oltranza almeno fino al prossimo 20 giugno. E' questo il quadro meteo delineato dagli esperti per la giornata di oggi, 12 giugno, e per i prossimi giorni.

Intanto Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il passaggio di altri due fronti temporaleschi principali, uno al Nord e uno al Centro-Nord. In pratica, ritroveremo altri acquazzoni diffusi, prima di una fase più stabile e soleggiata ovunque.

Nelle prossime ore l’instabilità sarà ancora decisamente marcata al Nord con temporali che localmente potranno essere forti: si prevedono anche colpi di vento e grandinate con i fenomeni attesi al mattino tra Lombardia e Triveneto, poi dal pomeriggio a macchia di leopardo su tutto il settentrione.

Si tratterà di scrosci importanti, ma di breve durata, con fasi asciutte in giornata. Al Centro il tempo sarà buono salvo locali acquazzoni pomeridiani dall’Appennino verso le Marche, al Sud vivremo invece ancora il super caldo africano: le massime più calde sono previste in Sicilia con Agrigento e Caltanissetta a 36°C, in Puglia con Lecce e Taranto a 35°C insieme a Matera in Basilicata. Sono previsti anche 32-33°C diffusi in Calabria, temperature quasi normali per il periodo in questa regione.

Giovedì 13 giugno, Sant’Antonio, vedrà l’ultimo impulso perturbato attraversare il Nord e poi il Centro: sono attesi temporali al mattino sul Nord-Est e tra Toscana, Umbria e Marche; in seguito troveremo ancora tuoni e fulmini sulle medesime zone e in estensione parziale ad Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Al Sud i termometri segneranno ancora 37°C in Sicilia, 35°C in Puglia, 33°C in Calabria e Basilicata. Sarà l’ultimo giorno di super caldo africano durante questa ‘prima fase’ torrida del 2024.

Da venerdì il caldo, infatti, si attenuerà anche al meridione e il tempo sarà in prevalenza buono da Nord a Sud salvo modesti addensamenti nella prima parte della giornata sul settore adriatico.

Dal weekend il sole dominerà l’Italia senza l’incubo dei nubifragi e della grandine: al più troveremo qualche acquazzone di calore sulle Alpi. Ma attenzione, questa previsione per il weekend, stando alle ultime emissioni dei supercalcolatori, potrebbe rimanere valida addirittura per una decina di giorni, con una nuova espansione graduale dell’Anticiclone Africano.

I supercalcolatori prevedono, infatti, alta pressione ad oltranza almeno fino al Solstizio d’Estate (quest’anno cade il 20 giugno alle ore 22.50): come ben sappiamo, purtroppo, alta pressione di origine africana a giugno, con sole pieno per più giorni, significa forte aumento delle temperature.

Ecco che, dalla prossima settimana, torneremo a vivere lo spettro del ‘Super Caldo Africano alla riscossa’: non si escludono picchi di 38°C anche al Centro. Prepariamoci al bel tempo da venerdì e al nuovo super caldo africano della prossima settimana.

Mercoledì 12. Al Nord: tempo diffusamente instabile con forti temporali. Al Centro: temporali su Marche, alta Umbria e aretino. Al Sud: contesto asciutto e ancora molto caldo.

Giovedì 13. Al Nord: rovesci al Nord Est. Al Centro: peggiora con rovesci sparsi specie sulle Adriatiche. Al Sud: sole e clima caldo, rare piogge.

Venerdì 14. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e clima meno caldo.

TENDENZA: rimonta l’alta pressione africana; weekend soleggiato; prossima settimana con probabile nuova fiammata africana.