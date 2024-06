La prevendita di Sealana supera i 4 milioni di dollari ed entra nella fase finale

La prevendita di Sealana (SEAL) ha superato con successo il traguardo dei 4 milioni di dollari, ponendola in una posizione privilegiata per diventare la prossima meme coin ad esplodere in termini di valore.

Per la meme coin basata su Solana, questo successo dimostra l'amore e il sostegno che sta ricevendo la paffuta mascotte su cui si basa questo progetto.

Sealana è una meme coin giocosa ispirata a una foca rossa americana patriottica e obesa che ricorda il personaggio di South Park World of Warcraft.

Rimangono poco più di due settimane affinché i potenziali investitori possano proteggere i propri token prima che raggiungano il mercato; la prevendita si chiuderà formalmente il 25 giugno 2024 alle ore 18:00 UTC. La FOMO per il debutto sul mercato di Sealana è in crescita, soprattutto dopo aver raccolto oltre 4 milioni di dollari!

Con la prevendita giunta al termine, c'è una finestra limitata per acquistare token SEAL al prezzo scontato di $ 0,022. Gli investitori possono acquistare $SEAL utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC o con valuta fiat utilizzando una carta bancaria.

Inoltre, gli investitori saranno in grado di creare un ponte tra i token SOL ed ETH, con un wallet compatibile con EVM. Gli acquisti SOL verranno trasferiti su Solana e gli acquisti ETH verranno trasferiti su BNB Chain, riducendo al minimo le commissioni.

Il prezzo di Sealana potrebbe salire di 10 volte al momento del lancio: ecco cosa dicono gli esperti!

Dopo la prevendita, il token Sealana verrà trasferito direttamente nei portafogli degli investitori, eliminando la necessità di richieste manuali o del pagamento di commissioni. Questo processo semplificato garantisce che gli investitori possano ricevere facilmente i propri token e prepararsi per le quotazioni previste sugli exchange decentralizzati (DEX).

Il lancio del DEX sarà un momento critico e alcuni esperti di criptovaluta prevedono che il prezzo del token potrebbe salire alle stelle.

In effetti, Sealana è stata inclusa in un recente video intitolato "Le migliori cinque prevendite di criptovalute che potrebbero crescere di 10 volte" dal famoso influencer crittografico e YouTuber Jacob Crypto Bury.

Grazie alla sua affidabilità, efficienza e tariffe di transazione economiche, Solana è diventata una solida piattaforma per le meme coin, essendo aumentata di valore del 9,62% nell'ultimo mese.

Dal 12 giugno 2023, Solana è aumentata del 976%, rendendola un'opzione interessante per i progetti basati sulle meme coin. SOL sta costantemente sovraperformando Bitcoin, come mostrato nel grafico seguente.

La recente performance di altre meme coin a tema animale all'interno dell'ecosistema Solana serve a evidenziare ulteriormente il potenziale di Sealana.

Ad esempio, Slothana (SLOTH) ha generato un notevole clamore durante la sua prevendita e ha registrato guadagni sostanziali dopo la quotazione DEX. Samoyedcoin (SAMO) ha registrato un aumento del 66,5% negli ultimi 30 giorni e Bonfida (FIDA) ha mostrato un impressionante rialzo del 23,35% negli ultimi sette giorni.

Per quanto riguarda il tema degli animali, Ben the Dog ($BENDOG) è il quinto miglior performer nell'ecosistema Solana negli ultimi sette giorni, secondo i dati CoinMarketCap, con un aumento dell'86% a $ 0,0517.

Con la popolarità delle meme coin che continua a crescere sulla chain di Solana, gli investitori SEAL trarranno profitto dall'atmosfera creata della sua vivace community.

Ci sono già 10.000 follower su X e più di 9.000 membri del gruppo su Telegram.

