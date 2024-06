Pasta Berruto racconta il suo 2023 e presenta un futuro di crescita

Il 2024 segna per Pasta Berruto, un'azienda di Carmagnola, un importante passaggio: la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità e il completamento dell’operazione che porta a un nuovo assetto societario, tutto italiano. Questo riflette la scelta della famiglia Berruto, orientata verso una crescita costante.



“Per Pasta Berruto questo è il primo Bilancio di Sostenibilità, una fotografia della nostra azienda nel 2023, un anno segnato da eventi straordinari” – dichiara il presidente Stefano Berruto – “la nostra azienda è da sempre attenta alla qualità dei propri prodotti e, in questi ultimi anni, ha intrapreso un cammino che punta verso una crescente sostenibilità. Attraverso questo documento, vogliamo raccontare il nostro impegno che guarda soprattutto al futuro.”

Pasta Berruto ha da tempo avviato azioni per la sostenibilità, come l'uso di energie rinnovabili nei processi produttivi, la riduzione degli sprechi e l'innovazione per creare soluzioni che rispondano alle esigenze attuali.

Il Bilancio Sociale rappresenta una fotografia dell'azienda, illustrando i risultati finanziari, le iniziative di supporto al territorio e gli obiettivi futuri, frutto di un percorso che, da generazioni, vede Pasta Berruto operare con passione e maestria all’arte della pasta, per portare sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo il gusto autentico della vera pasta italiana, garantendo sempre la massima qualità e sicurezza alimentare.

Nel 2023 Pasta Berruto, che si impegna attivamente per sostenere l’occupazione locale con tutto il suo personale proveniente dalla Regione Piemonte, occupava 75 dipendenti – con un incremento del 4% rispetto al 2022 regolati - per il 95% - da contratti a tempo indeterminato.

Inoltre, una storia fatta di tradizione che si è unita all’alta qualità del prodotto ha visto riconosciuta a Pasta Berruto l’eccellenza delle proprie referenze nel mercato mondiale, rendendola vero ambasciatore di un Made in Italy sempre più ricercato e apprezzato. E a darne testimonianza concreta è la crescita rappresentata dai numeri di un fatturato che ha incrementato le proprie performance del 5,5%, rispetto al 2022, e il raggiungimento di una quota export pari al 95% dell’intero fatturato.



Un altro passo significativo è stato completato ad aprile 2024 con l'ingresso di FIAF (Fondo Italiano Agri&Food) nel nuovo assetto societario. La famiglia Berruto, storici imprenditori nel comparto agroalimentare dagli inizi del 1900, durante questa operazione, ha aumentato la sua quota societaria, proseguendo il percorso di sviluppo e crescita.

“Siamo soddisfatti di questa collaborazione con un partner di grande credibilità finanziaria. Con FIAF, stiamo creando un momento fondamentale nella storia della produzione di pasta italiana di alta qualità. Questo passo descrive un impegno congiunto per un futuro di crescita, grazie alla passione e alla competenza di tutti i nostri collaboratori. Guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di successo" – ha dichiarato Stefano Berruto, Presidente di Pasta Berruto SpA.