Ghisolfi tra i protagonisti della campagna elettorale: "Un mese indimenticabile"

Beppe Ghisolfi, banchiere, giornalista e scrittore, è stato protagonista della campagna elettorale. Senza partiti alle spalle ha riportato 2.168 voti di preferenza, segno della profonda stima di cui gode in provincia.

Soddisfatto del risultato ?

"Moltissimo. Ho raccolto le preferenze andando in giro sui mercati a parlare con la gente. Un’esperienza indimenticabile, che consiglierei a tutti. Un mese bellissimo, pieno di emozioni e di incontri interessanti".

Quali riflessioni?

"Bisogna avere molto coraggio a correre da soli un’avventura del genere, ma ovunque sono stato, da Dogliani a Caraglio, da Monforte a Carrù, ho sempre sentito l’affetto sincero della gente".

Quali le difficoltà?

"E’ difficile spiegare come si vota. E, prima ancora, far sapere che sei candidato. Chi ha gli apparati politici lo può fare con maggiore facilità. In queste circostanze devi anche sapere che molti “amici" fuggono come lepri e spariscono diventando introvabili. Ma queste sono le regole della vita. Alla mia età sarei ingenuo se mi stupissi o se non avessi previsto tutto".

E il successo della lista civica Cirio?

"Merito in primis del governatore e poi dei candidati. Il partito che non c’è ha battuto tutti i partiti. Incredibile".