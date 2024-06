Atp Stoccarda, Berrettini contro Shapovalov: orari, dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Dopo aver eliminato il russo Roman Safiullin, la corsa al suo terzo titolo Atp di Stoccarda 2024 mette oggi Matteo Berrettini contro il canadese Denis Shapovalov agli ottavi di finale.

Nonostante nei due incontri precedenti abbia prevalso il canadese, per il match di oggi le quote sorridono all'azzurro: il suo approdo ai quarti è infatti proposto a 1,65 dagli esperti di Snai e a 1,72 su 888sport. Come riporta Agipronews, Shapovalov insegue a 2,20 volte la giocata. Nel set betting in evidenza il 2-0 di Berrettini, offerto a 2,60. Lo stesso risultato a favore del canadese è indicato a 3,70. In ottica successo finale, l'azzurro occupa il gradino più basso del podio, in lavagna, a 8 volte la posta. Lo precedono il tedesco Jan Lennard Struff – numero 35 del mondo – a 4 e l'inglese Jack Draper, offerto a 6,50.

Il match degli ottavi di oggi, giovedì 13 giugno, si giocherà intorno alle 14.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now.