Domenica 23 giugno 2024 la 19esima edizione della passeggiata enogastronomica "Super Melle"

Per la diciannovesima volta l’appetito vien ….camminando. Domenica 23 giugno 2024 si svolgerà presso il territorio comunale di Melle la passeggiata enogastronomica “Super Melle”.

Sette momenti in cui gustare un ricco menù che unisce ai prodotti tipici della Valle Varaita prelibatezze come la Cugnà di Narzole , divenuta ormai “grande amica del Toumin dal Mel”, grazie ai progetti regionali di rivalutazione dei prodotti tipici. Il tutto accompagnato dai vini delle Colline Saluzzesi e della Langa.

Il ritrovo per la partenza è nella piazza di fronte all’ala comunale dove si può provvedere alla conferma dell’iscrizione e al pagamento della quota di partecipazione (euro 25,00 per ogni partecipante, mentre gratis i bambini fino a 10 anni) e sorseggiare un aperitivo fruttato per iniziare insieme ai “compagni di viaggio “ e alle guide, la scoperta.

Prenotazioni presso: Comune di Melle 0175.978031 / Pro Loco 338.8478525

NOTA IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI: per ottimizzare i tempi di attesa consigliamo vivamente di prenotare chiamando i numeri sopra indicati; così facendo vi sarà indicata l’ora e il gruppo di partenza.

Teniamo però a precisare sin d’ora, a tutti coloro che invece decideranno di iscriversi direttamente la mattina del 23.06.2024 al gazebo delle iscrizioni, (quindi senza prenotazione telefonica), saranno inseriti nei vari gruppi a seconda della disponibilità di posti ancora liberi e degli orari di partenza dei gruppi ancora disponibili. Pertanto si sottolinea la necessità di provvedere alla prenotazione anticipata in modo da garantire una logistica ottimale e soddisfacente per tutti i partecipanti.

Alle 10,00 circa la partenza del primo gruppo e poi a seguire gli altri che saranno accompagnati dalle guide sui sentieri di Super Melle, fino alle ore 14,00. La prima tappa sita in piazza Marchetti (Piazza del bur) prevede la degustazione del primo antipasto. Acciughe con bagnetto rosso, salame crudo della rosa e tranci di focaccia. La focaccia sarà preparata dalla panetteria Pan x i tuoi monti di Guido Barello. Ad accompagnare, una degustazione di birra artigianale del birrificio “Gli Antagonisti” di Melle che ospita la postazione degli antipasti.

Seconda tappa del viaggio prevede l’arrivo alla zona dell’ex spaccio di bassa macelleria. In questa postazione verrà servito il secondo antipasto caponata di verdure con crostini di pane. Questo particolare antipasto rispecchia l’estro e l’originalità del ristorante I Chimi di Frassino che ha collaborato insieme agli altri ristoratori di Melle alla buona riuscita del menù. Ad allietare i palati le note di una fresca Favorita della cantina di Mauro Dogliani. Il pane servito presso la postazione sarà quello della panetteria Pan x i tuoi monti di Guido Barello.

La terza postazione Borgata Re. In questa postazione onore al padrone di casa: il Toumin dal Mel. I viaggiatori potranno gustare i tomini lavorati a crudo (dell’azienda agricola Garino Piero Giuseppe, dell’azienda Garnero Laura, dell’azienda agricola Roggero Francesco e dell’azienda agricola Boschero Daniele) accompagnati della famosa Cognà di Narzole . La cantina Monferrini di Narzole con loro grande piacere vi farà gustare una Bonarda vivace che ben si sposa con questa degustazione. Presso la postazione oltre a conoscere personalmente i produttori e la loro esperienza gli ospiti potranno anche conoscere il Consorzio del Toumin dal Mel che da molti anni preserva il vero sapere della lavorazione del prodotto tipico mellese. Doveroso ricordare ai partecipanti che Melle nell’anno 2022 è stata insignita del titolo “Citta del formaggio 2022” da parte dell’Onaf (organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi).

Il tour inizia poi la discesa nelle vie cittadine arrivando presso l’ala comunale alla quarta postazione dove saranno servite le famose raviole della Valle Varaita accompagnate da un buon dolcetto classico.

La quinta postazione presso le ex scuole elementari di Melle e il parco giochi saranno proposte ali di pollo e salciccia alla brace, accompagnate da insalata mista. Arricchiscono il piatto le note frizzantine del Barbera della cantina Monferrini.

Ultimo stop salato prima di arrivare al dessert presso la chiesa Parrocchiale ed il sacrario , dove si potranno degustare i nostrali nelle diverse stagionature (fresco e stagionato) dell’azienda agricola Roggero Francesco, accompagnati con le note intense del Pelaverga, Colline saluzzesi di Maero Emidio. Presente a questa edizione la Mieleria Garnero di Sampeyre che presenterà il suo prodotto con l’abbinamento fra formaggio e miele.

Si arriva alla settima ed ultima postazione ospitata presso una casa privata in Via Orti.

Gran finale il dessert con macedonia di piccoli frutti (cooperativa F.a.r. di Rossana) e le paste di meliga preparate dalla panetteria Eredi di Fulchero Marinella, yogurt dell’azienda agricola Roggero Francesco. Qui sarà possibile degustare ottime tisane Valverbe e vino Quagliano dell’azienda Bonatesta.

In abbinamento al toumin dal Mel, alla carne alla brace e alla selezione di nostrali sarà servito il pane forno a legna della panetteria Eredi di Fulchero Marinella .

Deliziato il palato sarà possibile visitare proprio presso la settima postazione il Museo “L’umbra d’la nosta gent”di proprietà della famiglia Giusiano –Chiesa nel quale sono esposte fotografie, oggetti di uso quotidiano, abiti e strumenti di lavoro “di un tempo”.

Segnaliamo ancora la raccolta dei dipinti di Tavio Cosio che potrete trovare presso la sede dell’associazione mellese.

Saranno aperte anche le porte del museo della fauna del comprensorio alpino della Valle Varaita presso i locali ex – canonica di fianco alla chiesa parrocchiale.

Durante tutto il percorso ogni passo sarà allietato da musica tradizionale itinerante.

Super Melle è una manifestazione organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Melle, in collaborazione con il Comune di Melle e l’amministrazione comunale, il Consorzio del Toumin dal Mel, Campagna amica Coldiretti, il gruppo alpini di Melle, la Croce Rossa Italiana – delegazione di Melle, l’associazione Tavio Cosio e il comprensorio alpino della Valle Varaita.

Super Melle è una passeggiata alla riscoperta dei tesori della tradizione culinaria locale, il piacere di riscoprire nuovi sapori, nuovi abbinamenti e di saper ritrovare anche vecchi ricordi.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli esercizi commerciali di Melle per la collaborazione con la Pro Loco sia dal lato logistico che di promozione delle manifestazioni.

Ricordiamo inoltre a chi volesse partecipare che i nostri amici a 4 zampe sono bene accetti. Inviatiamo, in questo caso i proprietari ad utilizzare la massima responsabilità nella gestione, in quanto nel gruppo potrebbero essere presenti anche altri proprietari con i loro compagni pelosi e a munirsi di museruola in caso di cani di taglia grande.

Avvisiamo inoltre coloro che volessero partecipare che in merito alle normative sulla sicurezza, le strade di accesso al centro cittadino e al percorso, saranno chiuse a partire dalle ore 10.00 del mattino. Pertanto si invitano i partecipanti a trovare parcheggio lungo le vie laterali oppure presso l’area camper.

Vi aspettiamo numerosi augurandoci di soddisfare le vostre aspettative!