Meloni “Il G7 non è una fortezza chiusa, certa di risultati concreti”

BARI (ITALPRESS) - "In questi anni il forum ha avuto un ruolo cruciale nella gestione delle crisi globali, in particolare di quelle che mettono a repentaglio la nostra libertà e le nostre democrazie. L'Italia ospita il summit dei leader in Puglia e questa non è stata una scelta casuale: la Puglia è una regione del Sud perchè vogliamo rafforzare il dialogo con le Nazioni del Sud globale, perchè questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, una terra di dialogo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del G7 a Borgo Egnazia. Gli obiettivi della presidenza italiana sono, ha detto Meloni, "valorizzare ciò che ci unisce, rafforzare la nostra collaborazione e saper dialogare con tutti. Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno. E' un'offerta di valori che noi apriamo al mondo per avre come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. Sono molti i punti all'ordine del giorno: parleremo delle crisi in atto, a partire da Ucraina e Medioriente, della necessità di creare catene di approvvigionamento solide, della sfida dell'intelligenza artificiale con la necessità di coglierne le opportunità controllandone i rischi. E ampio spazio sarà dato a un continente fondamentale per noi: l'Africa, a cui è legata anche una questione importantissima, quella della migrazione e del ruolo sempre più preoccupante dei trafficanti. Quindi, molto lavoro da fare, ma sono certa che riusciremo in questi due giorni a portare avanti un confronto che saprà regalare risultati concreti e misurabili", ha concluso. (ITALPRESS).- Foto: account ufficiale G7 Italia -