Ultime ore di maltempo, la 'bomba di caldo' si avvicina: previsioni meteo

(Adnkronos) - Ancora temporali e acquazzoni sul Nord Italia e maltempo che si sposta anche verso le regioni del Centro. Ma si tratta delle ultime ore prima che il tempo migliori e sulla Penisola caschi una vera e propria 'bomba africana di caldo', che porterà temperature record per un lungo periodo. Da 14 giugno, intanto, il quadro tornerà 'più mansueto' e senza eccessi, mentre l'afa arriverà a partire dalla prossima settimana. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 13 giugno, e per i giorni a venire.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma l’allontanamento dell’ultimo violento fronte temporalesco verso i Balcani, non prima di aver portato ancora qualche ora di rovesci al Nord-Est e al Centro Italia.

Nelle prossime ore, infatti, si temono altri acquazzoni forti sul Nord-Est e verso le regioni centrali; in particolare al Centro sono in arrivo tuoni e fulmini tra le zone interne della Toscana, l’Umbria ed il versante adriatico, mentre al Nord la situazione tenderà a migliorare gradualmente. Al Sud avremo le ultime ore di super caldo africano con picchi di 37°C in Sicilia, 35°C in Puglia, 33°C in Calabria e Basilicata.

Da venerdì cambierà tutto, il clima italiano diventerà improvvisamente ‘mansueto’ e piacevole: la giornata del 14 giugno sarà decisamente soleggiata ovunque ma non calda, ci sarà ancora un basso contenuto di umidità e quindi non avremo condizioni troppo afose.

Durante il weekend, però, rivedremo in lontananza lo spettro dell’Anticiclone Africano pronto a tornare sul nostro Paese, ancora più potente. Il fine settimana, quello che segna la metà di un giugno finora decisamente movimentato, sarà dunque ancora buono con temperature in leggero aumento.

Ma sarà dalla prossima settimana che una nuova fiammata africana investirà il nostro Paese, questa volta raggiungendo anche il Nord: si prevedono valori fino a 38°C al Centro e 35°C al Nord, sarà una vera e propria ‘Bomba Africana di Caldo’.

Un’ondata di calore che potrebbe essere molto lunga, al Nord almeno fino al Solstizio d’Estate (quest’anno il solstizio avverrà giovedì 20 giugno alle ore 22.50), al Centro-Sud ben oltre questa data astronomica, forse ad oltranza.

In sintesi, monitoriamo ancora i temporali nelle prossime ore al Centro-Nord e poi godiamoci il weekend senza fulmini estremi e senza afa; dalla prossima settimana il caldo vero dell’Estate italiana del XXI secolo tornerà a farci visita.

Non sarà il caldo sopportabile degli anni ‘80 con l’Anticiclone delle Azzorre, quello è solo un ricordo; avremo un calore subtropicale anomalo, un altro tassello del Riscaldamento Globale che stiamo osservando in modo sempre più estremo anche sul nostro Paese.

Giovedì 13. Al Nord: tempo in miglioramento. Al Centro: peggiora con temporali da ovest verso est. Al Sud: sole e clima caldo, rare piogge.

Venerdì 14. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e clima meno caldo.

Sabato 15. Al Nord: da poco nuvoloso a nuvoloso; temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo.

TENDENZA: rimonta l’alta pressione africana, domenica soleggiata ma ancora non eccessivamente calda. Prossima settimana con nuova e forte fiammata africana.