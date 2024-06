Una rosa per Andrea Danusso: Monale commemorerà il giovane motociclista di Priocca

compiendo un gesto tanto semplice quanto carico di significati, domani alle 14 familiari ed amici di Andrea Danusso, il diciassettenne di Priocca che lo scorso 5 maggio ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto nel corso del motoraduno di Monale, si ritroveranno nella piazza del paese per piantare una rosa in sua memoria.

Andrea, studente presso l’Istituto Agrario di Grinzane Cavour, era un grande appassionato di moto e, nonostante la giovane età, era già ritenuto un pilota sufficientemente esperto. Ciò nonostante, durante un'escursione prevista dal programma del motoraduno, ha perso il controllo del suo mezzo andando a schiantarsi contro un guardrail nel territorio comunale di Cortanze.

La cerimonia in programma domani non vuole solo essere un momento di ricordo, ma anche un simbolo di continuità e speranza. La rosa, scelta per la sua bellezza e la sua fragilità, rappresenterà il ricordo di Andrea, un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto, ma che continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

L’invito a partecipare al momento commemorativo è esteso a tutti coloro che vorranno rendere omaggio al giovane.