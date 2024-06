In Granda estate e caldo in arrivo, ma solo dalla prossima settimana

Ci avviamo verso una fase più stabile, ma non senza qualche disturbo delle piogge e dei temporali, soprattutto nella giornata di sabato. Poi, da inizio settimana, parziale rimonta anticiclonica e caldo in arrivo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 14 giugno

Irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni per il passaggio di un fronte nuvoloso dalla Francia, che porterà piogge deboli o localmente moderate sui confini alpini di torinese e Valle d'Aosta occidentale. Più soleggiato verso le aree orientali del Piemonte.

Temperature stazionarie e comprese tra 22 e 25 °C. Venti assenti o deboli variabili in pianura, tranne su Langhe e alessandrino dove insieme alla Liguria saranno meridionali, con qualche raffica più moderata. In serata prime raffiche da sudovest su confini alpini occidentali per l'approssimarsi di una perturbazione.

Sabato 15 giugno

Perturbazione più organizzata in transito dalla Francia già dalle ore notturne con piogge e temporali su Valle d'Aosta e alto Piemonte, e in parte su Alpi torinesi. Nuvoloso altrove ma con basso rischio di pioggia, anche se qualche rovescio potrebbe estendersi nelle aree tra torinese e cuneese. Piogge deboli possibili anche in Liguria. Precipitazioni che termineranno tra il pomeriggio e la serata.

Temperature ancora stabili con massime sempre intorno ai 22/24°C. Minime tra 15 e 18 °C. Vento forte di libeccio su confini alpini occidentali nella notte e prima mattina. Moderati meridionali su Langhe e alessandrino, deboli variabili altrove.

Da domenica 16 giugno

Gradualmente si attiveranno correnti più anticicloniche, con temperature in lento aumento e tempo sempre più stabile, tanto che già domenica i fenomeni potrebbero essere assenti o al più isolati. A metà settimana potrebbe esserci un rialzo più significativo ma questa evoluzione è ancora da confermare.

