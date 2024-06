La Lista Civica per Clavesana: "Grazie a chi ci ha sostenuto e ci ha dato fiducia votandoci"

Al di là del risultato, non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto negli ultimi quindici anni, del programma che abbiamo proposto e della squadra che lo ha reso possibile.

Come abbiamo sempre sostenuto non mancherà il nostro impegno e la nostra collaborazione per il bene dei Clavesanesi, crediamo sempre nei nostri progetti.

Sarà nostro compito collaborare adottando la massima vigilanza sull’operato dell’amministrazione.

Lista Civica per Clavesana